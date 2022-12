Ricerca



STATO CIVILE - I riflessi operativi della sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 31 maggio 2022 sull’attività degli ufficiali di stato civile a cura di W. Damiani

La sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 31 maggio 2022 ha avuto un impatto dirompente sull’attività degli ufficiali di stato civile, i quali dal 2 giugno (giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale) si sono trovati ad operare in un quadro normativo nuovo, nel quale è venuto meno qualsiasi automatismo nell’attribuzione del cognome, divenendo invece sempre necessario ricercare l’accordo fra genitori.

La circolare del Ministero dell’interno n. 63 del 1° giugno 2022 non ha dato indicazioni circa le modalità necessarie per documentare l’accordo fra i genitori, sia in riferimento all’ordine di attribuzione dei due cognomi, sia in riferimento alla scelta di un solo cognome. Dovrà pertanto trovare applicazione il principio già espresso dal Ministero dell’interno nella circolare n. 7 del 14 giugno 2017 emanata in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016 che, come abbiamo visto sopra, riguardava la posposizione del cognome materno a quello paterno. All’epoca il Ministero ha sostenuto che, in assenza di apposite disposizioni normative, gli uffici dello stato civile non possano richiedere agli interessati oneri documentali ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ordinamento. L’esistenza dell’accordo pertanto dovrà essere semplicemente dichiarata dal genitore che denuncia la nascita, il quale si assume la responsabilità di quanto dichiarato. Non deve quindi essere presentato nessuna dichiarazione da parte del genitore non presente né nessun accordo scritto in merito alla scelta del cognome.

L’ufficiale dello stato civile dovrà limitarsi a ricevere la dichiarazione del genitore e procedere di conseguenza.

Non vi sono nemmeno istruzioni su come riportare la scelta del cognome nella scritturazione dell’atto di nascita. Sul punto vi sono diverse scuole di pensiero:

a) secondo un primo orientamento deve essere aggiunto nulla nel corpo dell’atto essendo sufficiente riportare il cognome scelto nell’occhiello; in tal modo la scelta del cognome e l’intervenuto accordo verrebbero di fatto confermati con la sottoscrizione dell’atto da parte del dichiarante;

b) secondo un’altra ricostruzione, che si ritiene di condividere, è invece necessario indicare nel testo dell’atto la scelta anche del cognome, aggiungendo alla formula: dà il nome … “ed il cognome …”, in modo da rendere evidente la volontà del dichiarante di attribuire quel determinato cognome dando per presupposto l’accordo con l’altro genitore;

c) secondo altri ancora è invece necessario richiamare nel testo dell’atto anche l’esistenza dell’accordo fra i genitori, specialmente nel caso in cui la dichiarazione sia resa da un solo genitore, riadattando in tal senso la formula ministeriale.

