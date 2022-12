Ricerca



STATO CIVILE - FAQ sull’attribuzione del cognome alla nascita in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022 Domande e risposte a cura del nostro esperto William Damiani

di WILLIAM DAMIANI

1. Nel caso in cui entrambi i genitori siano stranieri come si procede all’attribuzione del cognome?

Le nuove regole sull’attribuzione del cognome derivate dal recente intervento della Corte costituzionale, così come le regole previgenti, trovano applicazione solo nei confronti dei nati aventi la cittadinanza italiana.

Per i cittadini stranieri e comunitari non cambia nulla e continueranno a trovare applicazione le regole in materia di attribuzione del cognome previste dallo Stato di appartenenza.

Questa regola deriva dall’articolo 24 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), la quale dispone che i diritti della personalità (fra i quali è compreso il diritto al nome), sono regolati dalla legge nazionale del soggetto.

Sarà quindi chi rende la dichiarazione di nascita che dovrà indicare quale cognome spetta al nato secondo le norme dell’ordinamento straniero.

2. La Corte Costituzionale con decisione n. 131/2022 ha stabilito che il cognome del figlio deve comporsi con i cognomi dei genitori nell’ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che di comune accordo gli stessi attribuiscano al nato solo il cognome di uno dei due. In termini operativi, nell’attesa di interventi del legislatore, si chiede se si deve far sottoscrivere dai genitori una dichiarazione nella quale viene stabilito il cognome da attribuire al nato.

In relazione alle modalità necessarie per documentare l’accordo fra i genitori, sia in riferimento all’ordine di attribuzione dei due cognomi, sia in riferimento alla scelta di un solo cognome, si ritiene di dover richiamare la regola già espressa dal Ministero dell’interno nella circolare n. 7 del 14 giugno 2017 emanata in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21 dicembre 2016 che, come ben sappiamo, riguardava la posposizione del cognome materno a quello paterno. All’epoca il Ministero aveva sostenuto che, in assenza di apposite disposizioni normative, gli uffici dello stato civile non possono richiedere agli interessati oneri documentali ulteriori rispetto a quelli previsti dall’ordinamento. In particolare si affermava che “la stessa disciplina dell’attribuzione del nome al nuovo nato – nella quale è da sempre escluso qualsivoglia automatismo – fa perno sull’accordo dei genitori, presunto e non da provare davanti all’ufficiale, in quanto elemento presupposto nella dichiarazione di nascita, ancorché resa da uno solo dei genitori”. D’altra parte, come ricordato nella circolare, quando il legislatore ha voluto che l’accordo delle parti, quale incontro delle volontà, si formasse dinanzi all’ufficiale dello stato civile, lo ha previsto espressamente stabilendo specifiche formalità come in materia di separazioni e divorzi.

Sulla base di tali considerazioni si ritiene che non debba essere richiesto alcun documento o dichiarazione contenente l’accordo fra i genitori. L’esistenza di tale accordo dovrà semplicemente essere dichiarata da chi rende la dichiarazione di nascita dinanzi all’ufficiale dello stato civile.

3. Si presenta in ufficio una coppia a dichiarare la nascita della propria figlia: la madre è cittadina italiana (cognome: FERRARI) mentre il padre è cittadino spagnolo (cognome: SANCHEZ NAVARRO). Vorrebbero attribuire alla figlia solo il primo elemento del cognome del padre seguito dal cognome della madre, in modo che risulti SANCHEZ FERRARI. È possibile?

Nel caso indicato nel quesito essendo la figlia cittadina italiana, il cognome dovrà essere attribuito secondo l’ordinamento italiano e pertanto occorre fare riferimento alle regole definite in seguito all’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 131/2022.

In questo modo il cognome di entrambi i genitori dovrà sempre essere riportato nella sua interezza, pertanto si avrà secondo l’ordine concordato dai genitori: SANCHEZ NAVARRO FERRARI (paterno+materno) oppure FERRARI SANCHEZ NAVARRO (materno+paterno).

Resta ferma la possibilità nel caso di accordo fra i genitori di attribuire il solo cognome paterno (SANCHEZ NAVARRO) o il solo cognome materno (FERRARI).

4. Filiazione nel matrimonio: la coppia ha già due figli con cognome ESPOSITO. Ora si presenta il padre per dichiarare la nascita del terzo figlio: riferisce di aver concordato con la moglie la scelta del doppio cognome nell’ordine paterno e materno, in modo che risulti: ESPOSITO MARTINI. È possibile considerato che il nuovo nato avrebbe così un cognome diverso da quello dei fratelli?

La scelta in merito all’attribuzione del cognome al nuovo nato è rimessa esclusivamente alla volontà concorde dei genitori, indipendentemente dal cognome già attribuiti ai fratelli.

Si evidenza che la Corte costituzionale nella sentenza n. 131/2022 ha invitato il legislatore a disciplinare proprio tale aspetto in modo da valutare l’interesse del figlio a non vedersi attribuito – con il sacrificio di un profilo che attiene anch’esso alla sua identità familiare – un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle. Fino a quando il legislatore non disciplinerà la materia la scelta del cognome, anche in presenza di fratelli e/o sorelle, sarà rimessa unicamente ai genitori.

5. In data 5 dicembre si è presentato il signor MARTINI per dichiarare la nascita del figlio ed ha dichiarato di essere d’accordo con la moglie per l’attribuzione del solo cognome paterno. Tre giorni dopo si ripresentano entrambi e chiedono di correggere l’atto con l’attribuzione del doppio cognome paterno e materno MARTINI GRECO in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 131/2022, indicando che in realtà il padre si era sbagliato nel rendere la dichiarazione. Come possiamo procedere?

L’ufficiale di stato civile non potrà intervenire sull’atto già formato essendo esclusa in questo caso l’applicabilità dell’istituto della correzione previsto dall’articolo 98 del regolamento di stato civile. I genitori, qualora non intendano chiedere la rettificazione dell’atto secondo la procedura giudiziale prevista dall’articolo 95, potranno attivare la procedura di cambio cognome presso la Prefettura competente.

6. Si presenta la madre per rendere la dichiarazione di nascita del figlio; il marito è purtroppo deceduto due mesi fa e lei è rimasta vedova. Chiede di attribuire al nato il doppio cognome paterno e materno. È possibile?

In questo caso essendo il padre deceduto, la scelta circa l’attribuzione del cognome del figlio può essere fatta solo dalla madre. Anche in tale ipotesi infatti in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022 non può operare nessun automatismo nell’attribuzione del cognome, la cui individuazione sarà necessariamente demandata alla scelta del genitore superstite.

