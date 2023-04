Ricerca



ELETTORALE - Elezioni amministrative 2023: rilevazione del numero degli elettori La Prefettura di Avellino ricorda le scadenze relative alle rilevazioni del corpo elettorale

Con la circolare prot. n. 28673 del 3 aprile 2023, inerente le elezioni comunali di domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023, la Prefettura di Avellino ricorda le scadenze relative alle rilevazioni del corpo elettorale e provvede ad allegare i modelli.

Si precisa che sui modelli allegati il numero degli elettori dovrà essere distinto per maschi, femmine e totale per ogni singola sezione del Comune ed in totale, comprensivo degli eventuali cittadini dell’Unione Europea aventi diritto al voto ex D.Lgs. n. 197/1996 ed iscritti nelle liste elettorali aggiunte per le ELEZIONI COMUNALI, i quali, nei prospetti in argomento, dovranno essere anche specificati, numericamente e per sesso, per ciascun Paese dell’U.E..

