Ricerca



ELETTORALE - Election Day 12 giugno: modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto La Circolare del Ministero dell'interno

E’ stata emanata in data 5 maggio dal Ministero dell’interno la Circolare n. 44 che fa seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 41 del 4 maggio 2022. Il decreto disciplina le modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto da osservare in occasione delle consultazioni del prossimo 12 giugno.

La circolare riassume le principali disposizioni del suddetto provvedimento normativo, che in sostanziale continuità con quanto disposto per le consultazioni

dell’anno scorso (decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117, convertito dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144), intende tra l’altro assicurare, anche per il corrente anno, il pieno esercizio del diritto di voto da parte di tutti gli elettori attraverso modalità che individuino apposite misure precauzionali di prevenzione dei rischi di contagio e garantiscano la partecipazione attiva alle consultazioni anche degli elettori positivi a Covid-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare o in condizioni di isolamento.

Ti potrebbe interessare:

>> Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum

© RIPRODUZIONE RISERVATA