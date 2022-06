Ricerca



ELETTORALE - Dossier sui referendum La pubblicazione elaborata dal Ministero dell'interno sul procedimento referendario e sulle modalità e le operazioni di voto e di scrutinio

Domenica 12 giugno 2022 si terranno i cinque referendum abrogativi in materia di “giustizia”, sulla separazione delle carriere dei magistrati, sulla custodia cautelare, sulle firme per le candidature al CSM, sui consigli giudiziari, sulla “legge Severino” per l’incandidabilità, ai quali potranno partecipare 50.915.402 elettori, di cui 4.735.783 all’estero.

Il Ministero dell’Interno ha elaborato il Dossier “Referendum 2022”, rivolto, oltre che agli addetti ai lavori, a tutti i cittadini che desiderano approfondire, con crescente consapevolezza, l’evento referendario.

All’interno della pubblicazione sono riportate notizie sui precedenti referendum, sul procedimento referendario e sulle modalità e le operazioni di voto e di scrutinio, il tutto aggiornato con gli interventi normativi per agevolare il voto dei malati di Covid-19.

Il Dossier è arricchito da tabelle, dati (aggiornati alla data di pubblicazione 8 giugno 2022) e grafici sugli elettori e sezioni, con varie curiosità, fonti normative, glossario e l’indicazione di tutti i link utili per i collegamenti a contenuti diffusi su diversi siti web.

