Questo articolo è stato letto 30 volte

Ricerca



AMMINISTRAZIONE DIGITALE - Indice Nazionale dei Domicili Digitali: approvate le linee guida AGID Linee guida relative alle modalità di realizzazione e gestione operativa dell'INAD

L’Agenzia per l’Innovazione Digitale ha pubblicato con la Determinazione n. 529/2021 le Linee guida relative alle modalità di realizzazione e gestione operativa dell’INAD (art. 6-quater CAD).

Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD.

“L’INAD è l’elenco pubblico contenente i domicili digitali, eletti ai sensi dell’articolo 3-bis, commi 1-bis e 1-ter del CAD dalle persone fisiche nonché dai professionisti e dagli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese”.

Realizzate in collaborazione con l’Ufficio legislativo del Ministro per l’innovazione e la transizione al digitale e con il supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale, le linee guida definiscono le regole e le funzionalità disponibili per l’elezione, la modifica e la cancellazione del domicilio digitale nell’elenco INAD.

Completata l’ANPR, i domicili digitali eletti dalle persone fisiche nell’INAD vengono trasmessi alla predetta banca nazionale con cadenza giornaliera, costantemente aggiornata.

>> CONSULTA LE LINEE GUIDA DELL’INDICE NAZIONALE DEI DOMICILI DIGITALI

© RIPRODUZIONE RISERVATA