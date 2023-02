Ricerca



CITTADINI STRANIERI - Decreto Flussi 2022: il decreto e la circolare ministeriale Chiarimenti su quote, procedura e novità principali

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2023 il Decreto Flussi – DPCM 29 dicembre 2022 – con cui vengono determinate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare.

È fissata una quota massima di ingressi pari a 82.705 unità, 44.000 dei quali riservati agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.

Le quote fissate per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e di lavoro autonomo sono 38.705, delle quali 30.105 riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto, dell’edilizia e turistico-alberghiero, nonché, novità di quest’anno, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale.

Tutte le domande potranno essere inviate a partire dal 27 marzo 2023. A partire dalle ore 9.00 del 30 gennaio e fino al 22 marzo, sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it

Il decreto prevede che il datore di lavoro, prima dell’invio della richiesta di nulla osta al lavoro verifichi, presso il Centro per l’Impiego competente, che non vi siano altri lavoratori già presenti sul territorio nazionale disponibili a ricoprire il posto di lavoro per cui si ha intenzione di assumere il lavoratore che si trova all’estero. Tale verifica va effettuata attraverso l’invio di una richiesta di personale al Centro per l’Impiego con un apposito modulo che verrà a breve reso disponibile.

La preventiva verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale non è necessaria per i lavoratori stagionali e per i lavoratori formati all’estero.

>> DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 dicembre 2022

>> Circolare interministeriale congiunta dei Ministeri dell’Interno, del Lavoro e dell’Agricoltura, 30 gennaio 2023

Ti consigliamo:

Stranieri e comunitari La gestione dei cittadini stranieri e comunitari costituisce da sempre uno degli aspetti più delicati dell’attività dell’ufficio anagrafe, in considerazione delle complessità derivanti da un quadro giuridico molto articolato ed in costante evoluzione.



Le normali procedure anagrafiche devono necessariamente confrontarsi con la disciplina nazionale in materia di immigrazione per i cittadini di paesi terzi e con la normativa di matrice comunitaria per la libera circolazione e il soggiorno dei cittadini dell’Unione Europea.



L’obiettivo dell’opera è quello di mettere a disposizione degli operatori uno strumento pratico, di facile consultazione, che riesca a delineare in modo chiaro ed esaustivo le corrette procedure da applicare nei singoli casi.



Dopo i primi due capitoli dedicati alla ricostruzione del quadro normativo rispettivamente in materia di immigrazione dei cittadini extraUE e di libera circolazione dei cittadini comunitari, il volume illustra con un approccio prevalentemente pratico le diverse attività che l’ufficiale d’anagrafe è chiamato a porre in essere relativamente alle iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, ponendo in risalto la diversa incidenza nel procedimento amministrativo delle condizioni di regolarità e di legalità del soggiorno.



Il volume analizza inoltre le specificità dei richiedenti protezione internazionale e dei cittadini del Regno Unito dopo la Brexit. Un intero capitolo è dedicato alla complessa tematica dell’attestazione di soggiorno permanente dei cittadini comunitari.



Da ultimo è affrontata la recentissima questione della protezione temporanea accordata ai profughi ucraini in fuga dal conflitto bellico.



L’opera è corredata da tutta la modulistica necessaria per agevolare il lavoro degli operatori, quest’ultima disponibile anche in versione compilabile.



William Damiani

Funzionario comunale, esperto in materia di Anagrafe e Diritto Amministrativo. Leggi descrizione William Damiani, 2022, Maggioli Editore 85.00 €

© RIPRODUZIONE RISERVATA