IN PRIMO PIANO - Corsi di formazione ANPR 2022 Gli operatori d’anagrafe potranno candidarsi alla fruizione dei Corsi di Formazione ANPR – edizioni 2022

Segnaliamo dal sito di ANPR l’elenco dei prossimi corsi di formazione in collaborazione con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), gli operatori d’anagrafe potranno candidarsi alla fruizione dei Corsi di Formazione ANPR – edizioni 2022.

La prima edizione del corso prevede tre giornate di formazione che saranno fruibili in modalità webinar sincrono; per ciascuna giornata sono previste 3 ore di webinar.

Le successive edizioni saranno organizzate come segue:

video registrazioni della prima edizione del corso da fruire in autonomia tramite link dedicato;

una giornata di webinar sincrono della durata di 3 ore per approfondimenti tematici.

Le candidature sono aperte sul sito della SNA al seguente link:

https://paf.sna.gov.it/scheda_corso.html?cid=2544

Le istruzioni per la registrazione sono disponibili al seguente link:

https://sna.gov.it/index.php?id=1127/

I corsi di formazione APR sono gratuiti

>> CONSULTA IL PROGRAMMA DEI CORSI

