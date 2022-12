Ricerca



STATO CIVILE - COME FARE PER … – Rilasciare gli estratti di nascita nel caso di nome composto da più elementi Alcune indicazioni su come debba essere indicato il nome della persona nei certificati e negli estratti per riassunto

Approfondimento di W. Damiani

L’ordinamento di stato civile detta delle indicazioni su come debba essere indicato il nome della persona nei certificati e negli estratti per riassunto nel caso in cui alla stessa siano stati assegnati alla nascita due o più nomi.

L’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 prevede che nel caso siano stati imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall’ufficiale di stato civile deve essere riportato solo il primo dei nomi.

Consulta la nuova rubrica Come fare per …

Non sei abbonato? Clicca qui e contattaci per informazioni o password di prova al servizio oppure Chiamaci al numero 0541.628200

dal Lunedì al Venerdì, dalle 8.30 alle 17.30

© RIPRODUZIONE RISERVATA