STATO CIVILE - COME FARE PER … – correggere gli errori dell’ufficiale dello stato civile (parte 3) In questa terza e ultima parte del contributo sarà affrontato l’istituto della correzione disciplinato dall’articolo 98 del regolamento di stato civile

Approfondimento di W. Damiani

In questa terza e ultima parte del contributo dedicato agli strumenti per rimediare ad errori presenti sugli atti di stato civile sarà affrontato l’istituto della correzione disciplinato dall’articolo 98 del regolamento di stato civile (decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000), con l’obiettivo di individuarne il campo di applicazione, secondo le istruzioni impartite dal Ministero dell’interno, e di definirne i limiti oltre i quali occorre invece attivare la procedura giudiziale di rettificazione prevista dall’articolo 95 del medesimo regolamento.

Non saranno invece trattate in questa sede le novità introdotte dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 sulla procedura di correzione degli atti di stato civile in quanto le stesse troveranno applicazione solo dal 30 giugno 2023.

