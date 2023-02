Ricerca



IN PRIMO PIANO - “Chiedilo ad Anci”: il nuovo servizio online di supporto ai Comuni I funzionari Anci, addetti ai lavori e direttori e segretari comunali risponderanno alle domande degli utenti sulle principali tematiche di Comuni e Città metropolitane

Con il primo webinar dedicato al personale (consulta il programma) partirà il 23 febbraio prossimo (alle ore 11:00) “Chiedilo ad Anci”, il nuovo servizio online di supporto ai Comuni. L’iniziativa si svilupperà attraverso incontri periodici a cui funzionari Anci, addetti ai lavori e direttori e segretari comunali risponderanno alle domande degli utenti sulle principali tematiche di Comuni e Città metropolitane.

L’intento è quello di stabilire un dialogo continuo e diretto tra il mondo Anci e chi quotidianamente lavora nelle amministrazioni locali, per tentare di offrire risposte concrete e soluzioni operative sulle principali problematiche che quotidianamente interessano la macchina amministrativa nei Comuni e nelle Città. Dopo il primo appuntamento dedicato al personale ne seguiranno altri dedicati agli appalti, alla contabilità e finanza locale, alla rendicontazione, al Pnrr e al DNSH.

Nello specifico, il primo incontro sarà dedicato alle questioni riguardanti le assunzioni di personale nei Comuni e nelle Città Metropolitane, con particolare riferimento all’attuazione del PNRR, alle linee di finanziamento appositamente create e alle regole ordinarie e straordinarie che trovano applicazione nella fase attuale.

Comuni e Città Metropolitane potranno mandare quesiti in anticipo all’indirizzo chiediloadanci@anci.it, entro il 16 febbraio 2023 o porre le domande in diretta. Esperti e funzionari risponderanno subito o, quando non possibile, tramite successiva pubblicazione.

Fonte: anci.it

