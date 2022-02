Questo articolo è stato letto 1 volte

Ricerca



IN PRIMO PIANO - Assunzioni di personale nei Comuni Il 31° Quaderno operativo dell'Anci

“Le regole ordinarie e straordinarie per le assunzioni di personale”, il 31° Quaderno operativo dell’Anci, recante istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica relativamente alle regole vigenti per i Comuni per assumere personale, sia a tempo indeterminato con il nuovo criterio della cd “sostenibilità finanziaria”, che a tempo determinato, utilizzando le risorse proprie di bilancio e quelle del PNRR.

© RIPRODUZIONE RISERVATA