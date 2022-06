Ricerca



CITTADINI STRANIERI - Asilo e protezione internazionale Potenziato il sistema dell’accoglienza con fondi europei

La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha tenuto, in video conferenza, l’evento conclusivo del progetto europeo EmAs.Com, che in quasi 3 anni di lavoro, a partire dal settembre del 2019, ha permesso, grazie a fondi economici messi a disposizione della Commissione Europea, l’implementazione del sistema nazionale di asilo.

Realizzato in partnership con l’UNHCR, il progetto ha perfezionato il sistema dell’accoglienza con una maggiore efficacia delle procedure e garantito una alta attenzione alle vulnerabilità.

Con i fondi europei è stato possibile realizzare un portale informativo e open data, una app e una piattaforma di interscambio che hanno garantito una migliore diffusione delle informazioni.

Il progetto ha inoltre permesso l’assunzione temporanea di oltre 170 lavoratori interinali.

