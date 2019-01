Questo articolo è stato letto 16 volte

AMMINISTRAZIONE DIGITALE- ENTI LOCALI - Whistleblowing: pronto il software per la gestione delle segnalazioni di illeciti

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha reso noto che a partire dal 15 gennaio 2019 è disponibile per il riuso l’applicazione informatica “Whistleblower” per l’acquisizione e la gestione – nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente – delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti, così come raccomandato dal disposto dell’ art. 54-bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e previsto dalle Linee guida di cui alla determinazione n. 6 del 2015 .

L’applicazione

La piattaforma relativa al whistleblowing consente la compilazione, l’invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l’ufficio del Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT), che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l’identità. Quest’ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà “dialogare” con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica. Ove ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l’accesso all’identità del segnalante, previa autorizzazione di una terza persona (il cd. “custode dell’identità”).

Link utili

L’applicativo e la documentazione di installazione sono disponibili sul repository Github dell’ANAC . La distribuzione del software è regolata dalla Licenza Pubblica dell’Unione Europea (EUPL v. 1.2) , che ne consente il libero uso a qualunque soggetto interessato senza ulteriore autorizzazione da parte di ANAC.

Il sistema viene fornito completo di un modello di segnalazione predisposto da ANAC che può essere completamente personalizzato dall’utilizzatore.

Per la documentazione, i rapporti periodici, la normativa ed altre informazioni sul whistleblowing vai alla sezione dedicata.

