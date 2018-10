Questo articolo è stato letto 49 volte

ELETTORALE - Voto di scambio politico-mafioso: ok del Senato

Il Senato della Repubblica ha approvato la proposta di modifica dell’art. 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso.

Il predetto provvedimento licenziato ieri dal Senato – con 160 sì, 98 no e 7 astenuti – e pronto per l’esame della Camera, si compone di un solo articolo, “prevede che chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti la cui appartenenza alle associazioni mafiose sia a lui nota in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis.”

>> Atto Senato n. 510 – Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso

