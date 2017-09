Questo articolo è stato letto 108 volte

STRANIERI - Visto d’ingresso per l’Italia e l’Area Schengen

La Farnesina lancia un nuovo portale informatico per ottenere il visto d’ingresso per l’Italia e l’Area Schengen. Il progetto, realizzato interamente con fondi europei e denominato “VISA e-@pplication” si inserisce nel piano dell’Unione Europea per la totale dematerializzazione dei visti d’ingresso tramite la realizzazione di un modello di visto elettronico (e-visa) comune tra i Paesi membri.

La nuova procedura, che permette la compilazione online del formulario di richiesta del visto, coniuga innovazione tecnologica, ottimizzazione dei costi e riduzione dei tempi realizzando una maggiore efficienza complessiva dei servizi da parte della rete diplomatico-consolare italiana. I vantaggi del nuovo sistema, sia per gli utenti sia per il sistema Paese, sono molteplici: minori tempi per l’inserimento dei dati nel sistema informatico dei visti; maggiore completezza dei dati inseriti; riduzione degli errori di digitazione; maggiore accuratezza e sicurezza dei dati raccolti.

Il formulario online è disponibile in italiano e inglese al link http://e-applicationvisa.esteri.it ed è accessibile anche dal portale di informazioni all’utenza http://vistoperitalia.esteri.it