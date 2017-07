Questo articolo è stato letto 28 volte

STRANIERI - Visto di ingresso

Conformemente all’indirizzo della Sezione, la controversia concernente il diniego di visto d’ingresso per ricongiungimento familiare esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo. Dirimente in tal senso è l’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286/98, a tenore del quale “Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare, l’interessato può proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è disciplinata dall’articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.

>> Continua a leggere la sentenza