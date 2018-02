Questo articolo è stato letto 425 volte

STATO CIVILE - Variazione del cognome

Il Ministero dell’Interno con circolare del 16/2/2018, n. 4/2018 fornisce istruzioni in merito alla facoltà di variazione del cognome prevista dalla legge n. 4 dell’11 gennaio 2018, recante «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici».