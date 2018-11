Questo articolo è stato letto 31 volte

ELETTORALE - UPI – Elezioni: il saluto ai Presidenti uscenti e il benvenuto ai nuovi eletti

Il Presidente dell’Upi Achille Variati con un messaggio saluta i Presidenti uscenti e fa le congratulazioni ai nuovi Presidenti e Consiglieri appena eletti.

Ai 46 Presidenti che hanno ufficialmente iniziato il loro mandato, Variati presenta già le prime sfide: ”Il tuo mandato – scrive – inizia in una fase molto delicata del confronto politico istituzionale, in piena discussione sulla legge di Bilancio 2019, nella quale sarà indispensabile trovare risposte in termini di risorse sia per i servizi essenziali che per gli investimenti per la manutenzione e la messa in sicurezza del patrimonio pubblico che ci è affidato in gestione. Vi è inoltre la necessità di promuovere una nuova fase di riflessione e confronto sul ruolo istituzionale delle Province per riconoscere e valorizzare le potenzialità di questi enti nella promozione dello sviluppo locale e nella modernizzazione della pubblica amministrazione”.

>> LEGGI IL MESSAGGIO INTEGRALE

© RIPRODUZIONE RISERVATA