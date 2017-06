Questo articolo è stato letto 56 volte

STATO CIVILE - Unioni civili – Permessi ex lege n. 104/92

L’inps, con messaggio del 20/6/2017, aggiorna le procedure per l’acquisizione delle domande per i permessi ex lege n. 104/92 definite nella circolare n. 38 del 27 febbraio 2017.

Relativamente alle modalità di presentazione delle domande, l’Inps comunica che è stata effettuata l’implementazione delle procedure informatiche per l’invio con modalità telematica con la possibilità di acquisire le domande, degli uniti civilmente e dei conviventi di fatto per richiedere i giorni di permesso di legge 104/92 per assistenza alla parte di un’unione civile o ai conviventi di fatto con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, c. 3, della legge 104/1992.

