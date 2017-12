Questo articolo è stato letto 307 volte

STATO CIVILE - Trascrizione di atto di nascita formato all’estero

La dichiarazione di una nascita avvenuta all’estero, concernente un cittadino italiano, si effettua presso il Consolato italiano competente in relazione all’evento oppure presso le autorità locali, quando sia richiesto dalle norme del Paese straniero. In quest’ultimo caso sarà cura del dichiarante far pervenire in Italia una copia dell’atto avvalendosi della collaborazione dell’autorità diplomatica o consolare italiana.

