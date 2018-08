Questo articolo è stato letto 41 volte

STATISTICA - Statistiche sperimentali – A misura di Comune

“A misura di Comune” è un sistema informativo statistico multi-fonte nel quale vengono valorizzate fonti di carattere sperimentale accanto ad altre più consolidate e costituisce il risultato del Progetto “Misure di benessere e programmazione a livello comunale” avviato nel 2016.

L’obiettivo di A misura di Comune è quello di fornire un quadro informativo integrato sempre più articolato di indicatori disponibili a livello comunale, utili per i compiti di pianificazione, programmazione e gestione degli Enti Locali.

In questa ottica, è importante rendere disponibili dati che fotografano le caratteristiche strutturali dei territori in termini demo-sociali, ambientali ed economici, insieme a misure che riflettono i livelli conseguiti in termini di benessere delle comunità locali. La realizzazione di questo sistema rientra tra le finalità del Protocollo d’intesa tra Istat, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e Unione delle Province italiane (UPI), che prevede, tra l’altro, “lo sviluppo di basi di dati e di sistemi informativi integrati e tra loro armonizzati, di elevato dettaglio territoriale”.

Tra le fonti sperimentali, un posto di rilievo spetta alle basi dati realizzate all’interno del progetto ARCH.I.M.E.DE, che si occupa di costruzione e aggiornamento di basi di dati per l’analisi territoriale nell’ambito del Sistema Integrato dei Microdati dell’Istat. Un contributo significativo riguarda anche l’utilizzo degli Open Data resi disponibili da altri enti del Sistan, come il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

