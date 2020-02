Questo articolo è stato letto 3 volte

ANAGRAFE- STATISTICA - Statistiche demografiche: modello P2&P3 anno di riferimento 2019 Scadenza invio 29 febbraio 2020

L‘indagine Bilancio Popolazione Residente P2/P3 relativa all’anno 2019 sarà attiva dal 01/02/2020 al 29/02/2020

La popolazione al primo gennaio 2019 è un dato provvisorio frutto di operazioni di consolidamento sulle statistiche demografiche relative all’anno 2018.

Tale dato differisce da quello rilasciato, anch’esso in via provvisoria, lo scorso 3 luglio 2019 per effetto di operazioni di riconteggio dei flussi demografici.

A partire dalle rilevazioni del 2019 sono state attivate nuove funzionalità che renderanno gli operatori comunali più indipendenti nello svolgimento del loro lavoro e che semplificheranno tutto il processo di trasmissione dei dati:

– è stata inserita la rotella per il cambio di stato dei questionari da parte dei Comuni. Ora i Comuni sono autonomi nel riportare il questionario da “inviato” a “in lavorazione” se devono apportare qualche modifica o allo stato “inevaso” se devono cancellarlo;

– è stato eliminato l’obbligo dell’invio definitivo. In questo modo i Comuni non dovranno più chiedere lo sblocco. L’annullamento dell’invio definitivo ha eliminato anche la funzione della ricevuta;

– il tasto “invio definitivo” è stato sostituito con il nuovo tasto “nessun evento”. Il tasto va usato solo dai Comuni quando devono segnalare/confermare che nel mese non hanno avuto alcun evento micro (il tasto infatti non esiste per i riepilogativi macro d7b mensili eP2P3 annuali).

AVVERTENZE

Nella sezione Contatti si trovano i numeri di telefono e gli indirizzi e-mail per avere assistenza relativa all’invio dei dati.

Nella sezione Documenti e istruzioni sono disponibili due file con tutti i riferimenti specifici per ottenere ulteriori informazioni sui contenuti dell’Indagine o per avere assistenza sul territorio presso gli Uffici Istat di competenza.

Prima di procedere alla compilazione, è necessario registrarsi con Codice utente e Password forniti da Istat, cliccando su ‘Accedi al questionario’, in alto a destra. Le istruzioni sulle modalità di registrazione e compilazione sono riportate nella ‘Guida alla compilazione’ scaricabile dalla Sezione Documenti e istruzioni. Per accedere alla compilazione dei modelli Istat occorrerà selezionare nel menù a tendina della finestra ‘Indagine’ la relativa voce.

Per evitare sovraccarico del sistema, il caricamento dei file avverrà in modalità off-line. Si prega di caricare il file una sola volta ed attendere la mail con l’esito dell’elaborazione. Se non dovesse comparire l’avviso di presa in carico del file da parte del sistema, aggiornare la pagina con i tasti Ctrl+F5 senza ricaricare il file.

DOTAZIONE INFORMATICA

Per compilare il questionario online è necessaria una connessione a Internet con uno dei seguenti browser: Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, Internet Explorer 9 (o versione superiore), di cui è possibile scaricare la versione più recente cliccando sui link sotto riportati. La risoluzione minima consigliata per lo schermo del computer è 1024×768.

La fonte relativa alle rilevazioni presenti in questa sezione è l’Anagrafe della popolazione residente.

OBIETTIVI DELLE RILEVAZIONI

Iscritti in anagrafe per nascita: rileva le principali caratteristiche del nato vivo iscritto in anagrafe e dei suoi genitori per monitorare l’evoluzione della natalità e della fecondità secondo le principali determinanti socio-demografiche del fenomeno della popolazione residente.

Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza: raccoglie le iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche per trasferimento di residenza tra Comuni e con l’estero, nonché le iscrizioni e cancellazioni anagrafiche per ricomparsa, irreperibilità e altri motivi, secondo le principali caratteristiche demografiche degli individui oggetto della rilevazione.

Cancellati dall’anagrafe per decesso: raccoglie le principali caratteristiche individuali dei deceduti, dalle quali si calcolano le principali misure di sopravvivenza della popolazione residente.

Movimento e calcolo della popolazione residente mensile: rileva il riepilogo degli eventi naturali e migratori relativi alla popolazione residente, allo scopo di calcolare la popolazione residente a fine mese.

Movimento e calcolo della popolazione residente annuale totale e straniera e struttura per cittadinanza: calcola la popolazione ufficiale dei Comuni italiani al 31 dicembre di ciascun anno attraverso il movimento naturale, migratorio, le iscrizioni e cancellazioni per altri motivi verificatesi nei Comuni durante l’anno considerato, in base alla data di registrazione degli eventi in anagrafe per la popolazione in totale e la popolazione straniera. Rileva la distribuzione per cittadinanza della popolazione straniera residente nel Comune a fine anno.

CHI DEVE RISPONDERE

“Le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione ed i trasferimenti di residenza, vengono effettuate dall’ufficiale d’anagrafe” (art. 48 DPR 223/1989). I dati devono essere trasmessi, laddove esistente, dall’Ufficio di Statistica, come definito dall’articolo 50 dello stesso regolamento anagrafico (DPR 223/1989).

OBBLIGO DI RISPOSTA

Tutte le rilevazioni presenti in questa sezione rientrano tra le rilevazioni di interesse pubblico, inserite nel Programma statistico nazionale vigente e regolarmente approvato per legge e per le quali è previsto l’obbligo di risposta. Le indagini sono definite e codificate come segue:

– Iscritti in anagrafe per nascita (codice IST-00924);

– Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza (codice IST-00201);

– Cancellati dall’anagrafe per decesso (codice IST-02525);

– Movimento e del calcolo della popolazione residente mensile (codice IST-00101);

– Movimento e calcolo della popolazione residente annuale totale e straniera e struttura per cittadinanza (codice IST 00202).

