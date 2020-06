Questo articolo è stato letto 2 volte

Sportello Telematico Polifunzionale: l’esperienza del Comune di Marmirolo Fonte: Maggioli.it

Al Comune di Marmirolo è partito lo Sportello Telematico Polifunzionale: cittadini e professionisti potranno inviare le loro pratiche online senza doversi recare in municipio. Il nuovo sportello del Comune lombardo, in provincia di Mantova, abbraccia diverse sezioni, dall’ambiente, alla polizia locale, all’edilizia. E poi servizi cimiteriali, servizi sociali, servizi demografici e tempo libero e cultura.

Lo sportello è già attivo ma sarà presentato ufficialmente online oggi giovedì 11 giugno. Per iscriversi occorre registrarsi su www.globogis.it. GLOBO, società del Gruppo Maggioli, è infatti specializzata da anni nella realizzazione dello Sportello telematico polifunzionale che presenta un interfaccia studiata appositamente per semplificare l’accesso ai servizi da parte dei cittadini, con una scrupolosa attenzione nell’uso di un linguaggio semplice e sburocratizzato e nel rispetto delle linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni e delle norme sull’accessibilità.

“Lo sportello digitale riduce la necessità di una parte dei cittadini di recarsi in Comune. Il municipio a sua volta sta riorganizzando gli orari di apertura – spiega il sindaco Paolo Galeotti – L’idea è di ridistribuire gli orari in maniera più funzionale. L’amministrazione pensa quindi ad avere un municipio aperto per la pausa pranzo. L’orario di apertura potrebbe poi allungarsi in serata. Questo cambiamento arriverà in settembre”.

