ELETTORALE - Spese per l’attuazione delle elezioni comunali dell’11 giugno 2017

Il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare F.L.n.6/2017 del 12 aprile 2017 avente ad oggetto “Spese per l’attuazione delle elezioni comunali dell’11 giugno 2017. Competenza degli oneri” .

Nella circolare si ricorda che in base all’articolo 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni comunali sono a carico delle Amministrazioni interessate mentre rimangono a carico dello Stato le spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all’estero, fornitura di manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, schede per la votazione, buste e stampati occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezioni così come indicato nel comma 3 dell’ articolo 17 della stessa legge.

