ANPR - Sogei: oltre 4.000 Comuni in Anpr Raggiungimento della soglia dei 4.000 Comuni presenti nella banca dati delle anagrafi comunali

La Sogei ha pubblicato un Comunicato stampa dell’11 novembre, relativo al raggiungimento della soglia dei 4.000 Comuni presenti nella banca dati delle anagrafi comunali.

Il 31 ottobre 2019 con l’ingresso in ANPR del comune di GUASILA, in provincia di Sud Sardegna, è stata raggiunta la soglia dei 4.000 comuni presenti nella banca dati delle anagrafi comunali, oltre il 50% dei comuni italiani per una popolazione di quasi 35 milioni di residenti.

“Il raggiungimento della quota di quattromila comuni – spiega il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese – conferma l’impegno del ministero dell’Interno di realizzare, attraverso il completamento del progetto dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, un patrimonio di dati anagrafici strutturati a supporto delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti che erogano pubblici servizi, per lo sviluppo di nuove utilità per i cittadini e le imprese”.Questo importante traguardo evidenzia l’importanza strategica di ANPR, come progetto centrale nel percorso di trasformazione digitale del nostro Paese e apre la strada a nuovi scenari per i servizi pubblici.

