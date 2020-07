Questo articolo è stato letto 434 volte

ELETTORALE - Si torna a votare anche il lunedì Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020

Approfondimento di U. Coassin

Sulla G.U. del 19 giugno 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, coordinato con la legge di conversione 19 giugno 2020, n. 59, recante “Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l’anno 2020”. Considerata la situazione epidemiologica da Covid-19, in via eccezionale, e in deroga alle disposizioni vigenti che li normano, i termini per le consultazioni elettorali sono fissati:

• il termine entro il quale sono indette le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, per i seggi che siano dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;

• le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedì successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020;

• gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020, durano in carica cinque anni e tre mesi; le relative elezioni si svolgono esclusivamente tra il quindicesimo e il sessantesimo giorno successivo al termine della nuova scadenza del mandato o nella domenica e nel lunedì successivo compresi nei sei giorni ulteriori;

• le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali si svolgono entro 90 giorni dalle elezioni dei consigli comunali e, fino al rinnovo degli organi, viene prorogata la durata del mandato di quelli in carica.

