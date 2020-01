Questo articolo è stato letto 76 volte

AMMINISTRAZIONE DIGITALE - Servizio on-line di rilascio di certificazioni di anagrafe e stato civile Firmata a Rimini la convenzione tra Comune e Consiglio Notarile

Consentire ai professionisti operanti sul territorio di accedere al servizio on-line di rilascio certificazioni: va nel senso di consentire pratiche più rapide, grazie all’utilizzo del web, la Convenzione recentemente sottoscritta a Rimini da Comune e Consiglio notarile.

Tenuto conto del ruolo rivestito dai professionisti, i quali assumono specifiche responsabilità monitorate non solo dall’Autorità giudiziaria e dal Garante per la protezione dei dati personali, ma altresì dal medesimo Ordine di appartenenza, l’accesso più ampio alle informazioni anagrafiche e di stato civile, esclusivamente sotto la forma della certificazione, è legittimato dall’esercizio di specifiche competenze rientranti nella tutela di un interesse giuridicamente rilevante: per questo la Convenzione, della durata di 3 anni, consentirà ai notai di ottenere, collegandosi al sito del Comune, il rilascio diretto della certificazione anagrafica e di stato civile con ‘timbro digitale’, accedendo così a residenza, stato di famiglia, stato libero, cittadinanza, nascita, matrimonio e morte, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell’Anagrafe, con un evidente risparmio di tempo. I certificati si riferiscono ai residenti nel territorio del Comune di Rimini.

A firmare la Convenzione, per il Consiglio notarile, la Presidente Rosa Menale e il Segretario Stefania Di Mauro, mentre per il Comune ha sottoscritto Anna Errico, Dirigente Settore Servizi e Diritti Civici, Partecipazione e Nuova Cittadinanza.

