LEVA - Servizio civile universale – 3.000 posti riservati a giovani titolari di protezione internazionale ed umanitaria

L‘Avviso pubblicato in data 3 agosto 2017, concernente: “Presentazione dei progetti di Servizio civile universale per l’anno 2018”, modificato con Avviso del 26 settembre 2017, è stato integrato con il paragrafo riguardante “progetti di servizio civile universale da realizzare anche con l’impiego di giovani titolari di protezione internazionale ed umanitaria” (volontari FAMI) finanziati con le risorse del Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (FAMI) 2014-2020 ex Regolamento UE n.516/2014.

Pertanto, i progetti di servizio civile per il 2018, potranno contare su una quota aggiuntiva di 3.000 posti riservati a giovani titolari di protezione internazionale ed umanitaria, grazie alle risorse messe a disposizione dall’Europa nell’ambito del Fondo asilo migrazione integrazione – Fami destinato alle politiche di integrazione.

I progetti di servizio civile dovranno prevedere modalità realizzative che coinvolgano congiuntamente i volontari ordinari e i giovani volontari titolari di protezione internazionale e umanitaria, al fine di promuovere il valore inclusivo dell’esperienza, in linea con le finalità del Piano nazionale d’integrazione dei titolari di protezione internazionale. Gli ambiti di intervento sono gli stessi previsti dall’Avviso ordinario, con l’esclusione della linea 4 dedicata agli “Immigrati e profughi” del settore Assistenza.

L’Avviso dedicato prevede un modulo formativo specifico volto a supportare il percorso di inserimento nel progetto. Tale modulo è incentrato sull’educazione civica e sull’orientamento al lavoro. Gli enti interessati a presentare un progetto che coinvolga i titolari di protezione internazionale e umanitaria devono utilizzare l’apposita scheda FAMI allegata all’Avviso

La scadenza per la presentazione dei progetti da parte degli enti accreditati è fissata al 30 novembre 2017.

