LEVA - Servizio civile – Impiego delle risorse del Fondo nazionale per il Servizio civile per l’anno 2017

Via libera alla programmazione finanziaria delle risorse del fondo nazionale per il servizio civile per l’anno 2017.

La decisione è scaturita a seguito del parere positivo delle Regioni nella Conferenza Stato-Regioni del 4 maggio.

In quell’occasione le regioni hanno consegnato al governo un breve documento con cui ribadiscono al necessità di un riequilibrio paritario fra le risorse destinate dagli enti accreditati a livello nazionale e quelle riservata alle iniziative proposte dagli enti accreditati presso gli albi regionali.

Punto 4) Odg Conferenza Stato – Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sottolineando nuovamente l’esigenza di un riequilibrio (possibilmente in termini paritari 50% e 50%) tra la quota di risorse destinate a finanziare i progetti di servizio civile presentati dagli enti accreditati a livello nazionale (54%) e quella riservata alle iniziative proposte dagli enti accreditati presso gli albi regionali (46%).



