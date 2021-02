Questo articolo è stato letto 3 volte

WELFARE - Servizi sociali comunali: disposizioni per il potenziamento del sistema La nuova nota del Ministero del Lavoro e i chiarimenti dell'ANCI in relazione alle domande più frequenti poste dalle amministrazioni locali

È stata resa disponibile la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali datata 4 febbraio 2021 e recante “Disposizioni per il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali di cui all’art. 1 c. 797 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)”.

Le disposizioni sono relative all’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali in funzione del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale definito da un operatore ogni 5mila abitanti in ciascun Ambito territoriale nazionale.

Nelle more dell’invio da parte del Ministero del Lavoro di istruzioni dettagliate sulle modalità attraverso le quali gli Ambiti territoriali potranno accedere al previsto contributo, e in vista della scadenza del prossimo 28 febbraio per la presentazione dei prospetti riassuntivi di cui all’art. 1 comma 798 della Legge di Bilancio 2021, ANCI Lombardia invia a tutti i Comuni la nota ANCI che fornisce alcuni chiarimenti alle domande più frequenti poste dalle amministrazioni.

