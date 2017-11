Questo articolo è stato letto 98 volte

STRANIERI - Rinnovo del permesso di soggiorno – Cause ostative

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 3 novembre 2017, n. 5088, ha stabilito che “le condanne per i reati inerenti agli stupefacenti risultano automaticamente preclusive del rilascio e del rinnovo del titolo di soggiorno, per l’extracomunitario, qualunque sia la pena detentiva riportata e non rilevando la concessione della sospensione condizionale, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998 e ciò per il grave disvalore che il legislatore attribuisce ai reati in questione ai fini della tutela della sicurezza pubblica”.