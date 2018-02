Questo articolo è stato letto 101 volte

ANPR - Rinnovo certificati ambiente di produzione

Riportiamo l’avviso pubblicato sul sito ANPR concernente la sostituzione dei certificati per l’ambiente di produzione avvenuto il 5 febbraio 2018: “Rinnovo certificati WS e di Accesso Web per gli ambienti di Produzione e Presubentro”

Il giorno 05.02.2018 nella fascia oraria che va dalle 18 alle 19, verranno sostituiti i certificati per il TLS relativi all’accesso ai servizi per l’ambiente di Produzione (ws.anpr.interno.it) e Presubentro (wspre.anpr.interno.it), con i relativi certificati rinnovati.

Questa sostituzione potrà avere un impatto sui client di accesso ai WS nei due ambienti, qualora questi effettuino un trust sullo specifico certificato e non su quello della CA di emissione (CA Postazioni e CA Postazioni Svil). Nel caso di trust puntuale sul certificato, sarà necessario importare e trustare il nuovo certificato nel truststore utilizzato dall’applicazione client.

I nuovi certificati potranno essere scaricati dall’area Strumenti di supporto disponibile sulla home page nei relativi ambienti.

Il client Test di connessione disponibile nella medesima sezione esegue il trust del certificato di CA, quindi il rinnovo del certificato non ha impatti.

Nello stesso intervento saranno aggiornati anche i certificati per il TLS dell’applicazione WEB di Produzione (dp.anpr.interno.it) e Presubentro (dppre.anpr.interno.it).