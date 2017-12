Questo articolo è stato letto 191 volte

ELETTORALE - Rimborso delle spese sostenute per le consultazioni elettorali

Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 20/12/2017 rende noto che “A seguito delle recenti modifiche inerenti le modalità di pagamento delle risorse finanziarie in favore dei comuni per il rimborso delle spese sostenute per le consultazioni elettorali, si informa che, in data 1 dicembre 2017, questa Direzione Centrale ha provveduto, sul capitolo 1312, pg. 1, come risulta dalla pagina “PAGAMENTI” sul sito internet, all’attribuzione delle competenze economiche relative alle consultazioni amministrative 2017 e al mancato referendum del 28 maggio 2017.”

