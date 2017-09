Questo articolo è stato letto 78 volte

ANAGRAFE - Rilevazioni demografiche – La nuova circolare Istat

L’ Istat con la nuova circolare prot.921928 del 18 settembre 2017 fornisce indicazioni sulle nuove modalità di invio dei dati delle rilevazioni demografiche che entreranno in funzione il prossimo 1 ottobre 2017

A partire dal 1° ottobre 2017, per tutte le rilevazioni indicate nei prospetti citati, l’Istat – in coerenza con il nuovo modello organizzativo che prevede la centralizzazione della fase di raccolta dati di tutte le indaginie le rilevazioni effettuate dall’Istituto – ha provveduto all’unificazione di tutte le piattaforme informatiche di acquisizione dei dati demografici attualmente in uso (Indata, Modem, Gino, ISI-Istatel).

L’unificazione delle piattaforme consiste nel trasferimento dell’acquisizione di tutte le rilevazioni sulla piattaforma Gino.