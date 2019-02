Questo articolo è stato letto 312 volte

POLIZIA MORTUARIA - Riforma dei servizi funerari: in Lombardia animali e proprietari saranno sepolti insieme La Regione Lombardia è la prima in Italia e in Europa ad adottare questa norma

La Regione Lombardia è la prima in Italia e in Europa a consentire agli animali di affezione di essere tumulati insieme ai padroni nella cappella di famiglia o nei loculi.

Da oggi cani e gatti (animali da affezione) possono essere sepolti insieme ai loro padroni. La novità è prevista dalla riforma dei servizi funerari, approvata dal Consiglio regionale della Lombardia con 41 sì e 29 no.

In base al testo, gli animali d’affezione, «per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, possono essere tumulati in teca separata, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia», ma no alle foto sulle lapidi.

