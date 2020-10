Questo articolo è stato letto 203 volte

STATO CIVILE - Riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis: le fasi del procedimento di stato civile Il riconoscimento della cittadinanza italiana prevede l’instaurazione di un vero e proprio procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 241/1990

Il riconoscimento della cittadinanza italiana prevede l’instaurazione di un vero e proprio procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 241/1990, in base alla quale, se non sussistono i requisiti e le condizioni previste, l’ufficiale di stato civile provvederà ad informare il cittadino mediante un preavviso di rigetto ed eventualmente a rigettare completamente l’istanza.

La cittadinanza per “origine” non si acquista, ma viene riconosciuta in relazione alla sussistenza di determinate condizioni disciplinate dalla normativa. L’ufficiale di stato civile, pertanto, deve attivare un procedimento di istruttoria sulla documentazione prodotta e allegata all’istanza avanzata dal richiedente per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

