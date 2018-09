Questo articolo è stato letto 341 volte

CITTADINANZA - Riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita – atti assunti dai competenti organi pubblici

Gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell’azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.

>> Continua a leggere la sentenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA