STATO CIVILE - Riconoscimento della cittadinanza italiana – Competenza

Si è rivolta a noi per chiedere la procedura per ottenere il riconoscimento del mantenimento ininterrotto della cittadinanza italiana, una cittadina nata a New York da cittadini italiani. I suoi genitori non hanno mai trascritto l’atto di nascita della figlia presso alcun Consolato italiano in USA né in Italia. La signora oltre ad avere la cittadinanza americana iure soli, nel 1965 si sposa con cittadino inglese e ne acquisisce la cittadinanza. Attualmente la stessa vive in Francia. Si richiede quale sia la corretta procedura da seguire per vedersi riconosciuto il possesso ininterrotto della cittadinanza ed in particolare a quale ufficiale di stato civile la signora può rivolgere la richiesta di riconoscimento (il suo atto di nascita non è trascritto mai in Italia).