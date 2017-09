Questo articolo è stato letto 40 volte

STRANIERI - Richiesta di visto d’ingresso – Durata del soggiorno – Indicazioni contraddittorie – Assenza di documentazione sulla situazione economica – Sussistenza di rischio migratorio

Va dichiarata la legittimità del diniego di visto d’ingresso per c.d. “rischio migratorio”, laddove il richiedente fornisca indicazioni contraddittorie in ordine alla durata del soggiorno e, comunque, non produca documentazione relativa alla propria condizione socio-economica in grado di comprovare l’esistenza di significativi legami ed interessi anche economici nel Paese di origine da cui desumere la sua intenzione di lasciare il territorio nazionale una volta scaduto il periodo di validità del visto.

