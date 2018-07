Questo articolo è stato letto 119 volte

STRANIERI - Richiesta di rilascio di visto d’ingresso per turismo – provvedimento di diniego

Va esclusa la legittimazione a ricorrere avverso il provvedimento di diniego del visto d’ingresso in capo al soggetto invitante, nell’ipotesi di diniego di visto per turismo, dal momento che la relativa posizione non conferisce alcuna autonoma legittimazione alla promozione e, comunque, alla partecipazione ai procedimenti amministrativi perfezionatisi con l’adozione del provvedimento negativo.

