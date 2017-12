Questo articolo è stato letto 158 volte

STATO CIVILE - Richiesta di accordo di divorzio di fronte all’ufficiale di stato civile – Procedura

Ho ricevuto richiesta di procedere alla procedura di divorzio ex l. 162/2014 davanti all’Usc da parte di due cittadini che hanno contratto matrimonio nel 2006, separati consensualmente con omologa del Tribunale in data 11 aprile 2014. Non vi sono figli minori o non autosufficienti, né accordi di natura patrimoniale tra i coniugi.

Si chiede quale sia la procedura da seguire. È possibile procedere alla cessazione degli effetti civili decorso un anno dalla separazione in base alla legge sui “divorzi brevi”? Quali atti devono essere redatti?

