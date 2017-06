Questo articolo è stato letto 66 volte

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - Richiesta di accesso – Diniego per irreperibilità della documentazione – Obbligo di congrua motivazione – necessità – Va affermata

Secondo consolidata giurisprudenza, il diniego di accesso ai documenti amministrativi, resosi necessario per mancato reperimento degli stessi documenti, deve ritenersi illegittimo per difetto di motivazione, se la mancata ostensione risulta motivata con la mera dichiarazione che la documentazione richiesta non è stata reperita. In tali casi, infatti, l’amministrazione deve esporre, in modo analitico e dettagliato, le circostanze di fatto e le ragioni che hanno impedito la ricognizione dei documenti cui il soggetto interessato ha chiesto di avere accesso, non potendosi ritenere idonea, al precisato fine di adempimento dell’obbligo motivazionale, la mera dichiarazione in ordine all’irreperibilità degli stessi.

