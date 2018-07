Questo articolo è stato letto 77 volte

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI - Richiesta di accesso civico – diniego – contestazione

Alla richiesta di accesso agli atti formulata non come diritto di accesso ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., bensì come diritto di accesso civico generalizzato ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, non possono applicarsi le medesime categorie elaborate dalla giurisprudenza in materia di diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, con riferimento alla posizione di interesse che deve rivestire la parte che ricorre avverso il diniego all’accesso.

