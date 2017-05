Questo articolo è stato letto 50 volte

CITTADINANZA - Riacquisto della cittadinanza italiana

A causa di comportamenti non uniformi nei procedimenti concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana, il Ministero dell’Interno, In data 27 aprile 2017 ha fatto pervenire ai Comuni attraverso le Prefetture una circolare avente per oggetto il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 13 della legge 91/1992.

Il Ministero, nella circolare, puntualizza che la dichiarazione di riacquisto volontario della cittadinanza può essere resa anche all’estero innanzi al Console alla condizione imprescindibile della residenza in Italia.