STATO CIVILE - Rettifica atto di nascita

La Corte di cassazione, prima sezione civile, con sentenza 15/6/2017, n. 14878, ritiene che non sia contraria all’ordine pubblico (internazionale) la rettifica, in Italia, in conformità al corrispondente atto britannico già validamente rettificato, dell’atto di nascita di un minore registrato come figlio originariamente solo di una donna italiana e, successivamente, anche di un’altra, con stessa nazionalità, che, pur non avendo con lui alcun rapporto biologico, aveva con la prima contratto matrimonio all’estero.

