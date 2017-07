Questo articolo è stato letto 31 volte

CITTADINANZA - Residenza decennale – Richiesta di concessione della cittadinanza – Termine entro il quale respingere l’istanza – Non sussiste

Per la richiesta di cittadinanza di cui all’articolo 9 della legge n. 91 del 1992 (residenza decennale in Italia) non sussiste alcun limite temporale che impedisca l’adozione di un provvedimento negativo: il mancato rispetto del termine di settecentotrenta giorni per la conclusione del procedimento legittima soltanto il ricorso al giudice amministrativo per la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda.

