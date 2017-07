Questo articolo è stato letto 195 volte

ANAGRAFE - Residenza abituale del minore – Trasferimento – Presupposti di liceità

Il trasferimento della residenza abituale del minore è lecito ed efficace ove disposto sulla base di un dato volontaristico riconducibile ai soggetti deputati a curarne gli interessi, onde analoghi effetti non possono essere riconosciuti a provvedimenti giudiziari emessi in via interinale, per ragioni di urgenza.

