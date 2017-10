Questo articolo è stato letto 121 volte

STATO CIVILE - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Prestazioni economiche

L’INAIL diffonde la circolare n. 45 del 13 ottobre 2017 “Legge 20 maggio 2016, n.76 – Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Prestazioni economiche.”

Un estratto:

[…] L’art. 1, comma 21, della legge 20 maggio 2016, n. 76 prevede, altresì, che alla parte unita civilmente si applichino le norme del codice civile sul diritto successorio riferite al coniuge; ne consegue, dunque, che l’unito civilmente ha diritto a qualunque prestazione economica Inail riconosciuta al coniuge iure hereditatis (per esempio, i ratei di rendita maturati ante mortem dall’assicurato e non riscossi dal medesimo).[…]

[…] Le prestazioni economiche spettanti all’unito civilmente sono riconosciute a far data dall’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76.