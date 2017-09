Questo articolo è stato letto 62 volte

ELETTORALE - Regione Lombardia – Referendum – Certificazione obbligatoria di PC utilizzati per la trasmissione dei voti

La regione Lombardia ha diffuso la circolare n. 204/2017 “Referendum Regionale 2017 – Informativa n. 17 – Obbligo installazione Certificati Digitali“.

Per garantire una corretta esecuzione del voto con modalità elettronica, la Regione informa sulle procedure necessarie per adeguare ciascun PC alle operazioni che consentiranno di collegarsi, prima del voto e al termine degli scrutini, al sistema centrale regionale per la raccolta dei voti.